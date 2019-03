Sédhiou : Des braqueurs emportent plus d’un million FCfa

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Mars 2019 à 10:44 | | 0 commentaire(s)|

Les forces de défense et de sécurité ont du pain sur la planche avec ce regain de braquages. Des malfaiteurs encagoulés ont attaqué dans la nuit du jeudi au vendredi, une boutique dans la région de Sédhiou.



D’après Sudfm qui a donné l’information, les quatre brigands ont réussi à défoncer la porte d’une boutique dans le village de Touré Kounda, avant d’intimer l’ordre au boutiquier de leur remettre tout l’argent. Mais ce dernier a refusé de s’exécuter dans un peremier temps. Pour sauver sa peau, il a fini par remettre plus d’un million F Cfa aux malfaiteurs, qui ont pris la clé des champs. Une enquête est ouverte par la gendarmerie de Sédhiou.















L'As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos