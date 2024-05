Sédhiou – Il aurait coupé le pied de son fils, l’empêchant de rejoindre sa mère en France : Rahim inculpé et placé sous mandat de dépôt Sud Quotidien- On aura vu de tous les crimes, mais celui-ci est d’une rare cruauté, pour des faits jugés anodins. A la demande de rejoindre sa maman en France, où il serait né, son père n’aurait trouvé mieux que de lui couper le pied. Rahim Aïdara, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt avant-hier, mardi 30 avril 2024. Un gendarme qui l’aurait toujours aidé à ligoter le jeune homme d’une vingtaine d’années serait également interpellé.

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Mai 2024 à 11:39 | | 0 commentaire(s)|

Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, les faits sont pourtant bien confirmés par le jeune homme âgé d’une vingtaine d’années dont le père biologique aurait sectionné le pied, au moyen d’une machette, à hauteur de la cheville. Ce drame d’une sinistre boucherie a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi dernier à Kawsarah, le foyer de retraite spirituel de son père, dans la commune de Koussy



Chérif Rahim Aïdara, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a conduit le pauvre garçon au poste de santé de Koussy, dès l’aube. Mais l’infirmier l’a vite référé au Centre hospitalier régional de Sédhiou où le père a déclaré que l’enfant est victime d’un accident de la circulation. Mais, la cruauté de l’amputation et la déclaration de son fils ont confirmé un acte délictueux, inédit sur l’enfant. Il a été ensuite cueilli et sans délai par les gendarmes, au moment où il sollicitait une visite pour accéder au service de chirurgie



L’enfant a expliqué que plusieurs fois, il a manifesté le souhait de rejoindre sa maman en France, mais son père s’y était toujours opposé. Et, sous la menace permanente de celui-ci, il décida alors de fuguer à Touba Mbacké où il apprend le Coran et la maçonnerie.



Son père serait allé le chercher, avec un gendarme en service à Sédhiou, qui l’aurait aidé à ligoter le jeune homme. Et c’est après une deuxième fuite sur Ziguinchor que le père aurait décidé de lui couper la jambe.



Rahim est donc placé en garde à vue et mis en examen pour les faits qui lui sont reprochés, puis placé sous mandat de dépôt. Et, selon nos informations, le gendarme impliqué dans l’immobilisation du jeune homme serait également aux arrêts



