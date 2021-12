Sedhiou / Incendie de deux meules d’arachide de 27 hectares à Kocoumba: La piste criminelle privilégiée, des appels à la solidarité lancés

Le spectacle était manifestement très étrange ce vendredi matin à la découverte des meules d’arachide en feu au village de Kocoumba Manjaque, dans la commune de Djirédji. Le sinistre a lieu dans les champs du sieur Mamadou Papiya Badji, un jeune agriculteur de 46 ans qui venait de mettre en pile ses récoltes d’arachide issues de 27 hectares d’emblavure.



La piste criminelle est privilégiée selon les témoins. Birame N’diaye était sur les lieux et raconte avoir trouvé des gens en pleurs sur le site. « J’ai en effet trouvé des gens, notamment ses proches et sa famille en pleurs devant le gigantesque sinistre. C’est une catastrophe car, pour 27 hectares de récolte d’arachide, tout est parti en fumée. »



D'aprés "Sud Quotidien", les meules d’arachide pouvaient faire 32 mètres sur 18 mètres, avec une hauteur de près de quatre mètres. Le feu a été allumé semble-t-il, la nuit précédente, c’est-à-dire de jeudi jusqu’à ce vendredi matin. Il dit avoir semé 16 barils d’arachide. « Cela me fait vraiment mal. On doit tout faire pour arrêter les criminels » recommande-t-il avec insistance.



Le maire de Djirédji qui était également sur les lieux atteste de la bravoure de cet homme et appelle à l’aide publique. Selon Mamadou Lamine Diawara, « c’est sans doute une situation chaotique et catastrophique que nous avons trouvée sur place ici. La famille de Badji n’a que ses yeux pour pleurer ».



« Ce jeune est d’une bravoure extraordinaire et il emploie une bonne vingtaine de journaliers dans ses champs, qu’il paie à ses frais. Nous allons lui apporter notre maigre soutien mais je demande surtout à l’Etat, à travers le ministère de la solidarité, de l’aider pour lui remonter le moral » dixit l’édile de Djirédji, lui-même promoteur de jeunes entrepreneurs locaux.



Il sollicite dans le même temps, des équipements pour booster l’agriculture qui est le moteur de l’économie locale du Boudié. « Nous avons des terres mais aujourd’hui, le plus grand problème que nous avons ici, c’est un manque de moyens mécaniques modernes pour faire face aux enjeux de l’autosuffisance alimentaire et de la valorisation des produits de cru. Nous sollicitons des équipements agricoles pour rentabiliser le secteur agricole qui mobilise plus de personnes dans le terroir du Boudié », a notamment souligné M. Diawara.



Les éléments de la gendarmerie de Sédhiou se sont transportés sur les lieux du sinistre pour les besoins de constat d’usage et une enquête est ouverte pour mettre la main sur les éventuels pyromanes qui auraient mis le feu à cette récolte d’arachide.