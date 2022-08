Sédhiou: L’opération de Recensement national de l’élevage expliquée aux acteurs L’opération de Recensement national de l’élevage (RNE) vise une évaluation correcte et la création d’une cartographie de ce secteur en vue de mieux orienter les investissements de l’Etat, a expliqué mardi à Sédhiou (sud), Moussa Mbaye, expert en statistique élevage et animale.

Il intervenait lors d’un Comité régional de développement (CRD) sur le premier Recensement national de l’élevage (RNE), à la Chambre de commerce de Sédhiou, présidé par Modou Guèye, l’adjoint du gouverneur chargé des affaires administratives.



Cette rencontre entre dans le cadre d’une tournée entamée par le Bureau central de recensement de l’élevage du ministère de l’Elevage et des Productions animales à Sédhiou pour lancer la campagne de recensement du bétail dans cette région méridionale du pays.



Le CRD a réuni tous acteurs du secteur en vue de dérouler convenablement des opérations de ce premier recensement de l’élevage au Sénégal. L’objectif essentiel de ce programme repose sur la création d’une bonne cartographie du secteur de l’élevage, a fait savoir Moussa Mbaye, expert en statistique élevage et animale.



Selon lui, il permet également de gérer les acquis et surtout de réévaluer la valeur ajoutée de ce secteur primaire de l’économie nationale. "Cette étude nous permet de connaître les acteurs de l’élevage et la visibilité de la population animale", a-t-il expliqué.



L’expert a indiqué que le premier Recensement national de l’élevage entrait dans le cadre de l’orientation des investissements dans ce secteur. Une approche de recensement ménage par ménage va être adoptée suivant les réalités de la zone, a relevé M. Mbaye.



Il a souligné que l’ensemble des espèces sont concernées par cette opération de recensement pour évaluer correctement le secteur et les acteurs qui s’activent dans cette activité.







