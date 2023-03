Sédhiou: La Der/Fj et Sénégal Numérique signent un partenariat La Délégation à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) et Sénégal numérique ont noué un partenariat dans le cadre de la tournée économique du Chef de l’État. L’idée est de pouvoir interagir rapidement au bénéfice des populations.

En marge de la tournée économique du Président de la République, Macky Sall, dans la capitale du Pakao, la Der/Fj et Sénégal numérique ont signé un accord de partenariat. L’idée est que les bénéficiaires de la Der viennent s’enrôler dans les locaux de Sénégal Services, implanté dans les 45 départements du Sénégal. Et l’occasion a été justement saisie pour échanger avec les jeunes qui se sont exceptionnellement mobilisés pour s’informer des procédures et conditions d’éligibilité établies par la Der.



Les deux entités ont ainsi scellé un partenariat pour faciliter le travail. La Déléguée générale à l’entreprenariat rapide, Mame Aby Sèye, se dit heureuse et honorée par cette collaboration qui voit la présence de la structure de financement dans l’Espace Sénégal Services de Sédhiou. Les deux entités partenaires mènent des animations sur l’écosystème à travers les pôles emploi aussi bien à Sédhiou, à Bounkiling qu’à Goudomp où des activités se déroulent pour permettre aux jeunes et aux femmes de ces différentes localités de se familiariser davantage avec les avantages offerts par la structure qu’elle dirige.



« C’est toujours dans la proximité, qui est attendue de nos structures, que nous pourrons être plus accessibles et écouter les bénéficiaires et les non-bénéficiaires, pour renforcer davantage notre accompagnement. Nous saluons le partenariat naissant noué avec Sénégal Services. Cela va permettre aux deux structures, en parfaite complémentarité, d’interagir au bénéfice des populations », a-t-elle déclaré devant le Directeur général de Sénégal Numérique, Cheikh Bakhoum.



De manière simple et factuelle, elle souligne que ce partenariat consiste d’abord en une formalisation, que les deux entités mettront en place pour les groupements de femmes et de jeunes et les entreprises individuelles, afin qu’ils puissent venir à l’Espaces Sénégal Services et ainsi bénéficier du guichet unique de formalisation ouvert sur place. « Déployer ce guichet au niveau de l’Espace Sénégal Services ne sera que bénéfique pour les populations », a-t-elle souligné.



À cet effet, elle a rappelé qu’avec la Der/Fj, on met beaucoup à l’épreuve le « R » qui signifie la rapidité. Pour cela, il faudra donner la possibilité aux jeunes et aux femmes d’accéder rapidement aux instruments et aux outils.



Le Directeur général de Sénégal Numérique, Cheikh Bakhoum, s’est réjoui de ce partenariat qui sera d’un appui certain pour les jeunes et les femmes. « Nous sommes heureux que la Der nous associe à cette activité importante. Nous félicitons le Chef de l’État pour toutes les réalisations dans la région de Sédhiou », a déclaré M. Bakhoum, rappelant que Sénégal Services est une entité qui abrite le pôle emploi, et la Der fait partie des services les plus emblématiques et sollicités par les Sénégalais.



Il estime que le partenariat Sénégal Numérique – Der/Fj va beaucoup profiter aux starters, aux jeunes et aux femmes. « Je pense que Sédhiou sera le point de départ de cette collaboration pour soutenir les projets des jeunes dans cette région qui a besoin d’un désenclavement à tous les niveaux pour se développer », a conclu avec satisfaction M. Bakhoum.



