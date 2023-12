Sédhiou: La Police immobilise plusieurs motos pour diverses infractions

De Goudiabiya au rond-point de la mairie de Sédhiou en passant par la gare routière, le quartier Montagne rouge, au rond-point Réveil, des éléments de la Police ont été mobilisés pour les besoins de cette opération. La plupart des motos ont été immobilisées pour défaut de papiers, lumière et pour non port de casque du conducteur.



« Nous avons organisé cette opération inopinée pour contrôler les conducteurs de motos Jakarta qui souvent conduisent sans lumière ou sans casque. Et c’est le moment pour nous de voir comment les accompagner d’abord en les sensibilisant à travers cette opération », a expliqué le préfet du département de Sédhiou, au terme de l’opération.



Ainsi, il a souligné que certains conducteurs font du tapage surtout la nuit à cause de leur pot d’échappement délibérément modifié sans aucune base légale. Le bruit de ces pots d’échappement perturbe la quiétude des populations, a dénoncé le chef de l’exécutif départemental.



Modou Guèye a sensibilisé sur place certains propriétaires de moto en les invitant à porter des casques mais surtout à respecter le code de la route pour leur sécurité. Pour cette fois, a-t-il souligné, « les motos seront remises à leurs propriétaires ». Mais, la prochaine fois des sanctions seront infligées, conformément à la loi, aux récalcitrants. D’après Aps, le préfet a précisé que ces genres d’opérations seront pérennisés dans la commune de Sédhiou pour assurer la sécurité des passagers et des conducteurs de motos Jakarta.