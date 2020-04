Sédhiou: Le cas communautaire avait été bloqué à Louga, chez ses beaux-parents

Le cas communautaire de Sédhiou, une ville située dans le sud du Sénégal, qui a contaminé 25 personnes, intéresse plus d’un. L’homme, en provenance de Louga, où il séjournait chez sa belle-famille, est un diplômé d’une université d'Arabie Saoudite. Il voulait retourner chez lui en bravant les mesures de l'état d'urgence.



Selon une enquête menée par "L’Observateur", le patient qui est actuellement interné à l’hôpital de Kolda, avait séjourné à Louga, chez ses beaux-parents. Venu rendre visite à ces derniers, il avait été bloqué chez eux par les mesures de l’état d’urgence.



Mais, il a quand même réussi à déjouer les check-points des forces de l’ordre pour retourner à Sédhiou, où vit sa deuxième femme. Chose qui fait croire qu’il aurait contracté la maladie à Louga, où le Covid-19 est bien installé.



Le médecin-chef de la région médicale, Dr. Cheikh Sadibou Senghor, réfute cette thèse. « Le patient a quitté Louga le 4 avril et la période d’incubation du Covid-19 est de 14 jours. Avant d’arriver à Sédhiou, il a pris des motos Jakarta, des véhicules de transport en commun, donc il n’a pas attrapé la maladie à Louga », a-t-il soutenu.



