Sédhiou: Le confinement du village de Mankonomba réclamé

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Mai 2020 à 18:23 | | 0 commentaire(s)|

Dix jours après l'apparition du premier cas communautaire, la région de Sédhiou a enregistré au total 68 cas. Le prêcheur, dans ses différents déplacements, avait d'abord contaminé 25 personnes. Ses contacts ont ensuite contaminé 9 autres personnes, puis 23, puis 2 en fin de semaine.



Aujourd'hui, sur 52 prélèvements effectués samedi dernier, 8 sont revenus positifs. Suffisant pour que les autorités sanitaires demandent auprès de l'administration territoriale des mesures plus audacieuses.



Elles voudraient que tout le village de Mankonomba soit confiné et l'aide alimentaire y soit concentrée pour fixer les populations sur place. Sinon préviennent-elles, la région court droit vers la catastrophe.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos