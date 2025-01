Sédhiou / Pose de la première pierre de la mosquée de Montagne rouge Est : El Hadji Sidya Dramé exhorte à l’éducation et au respect des valeurs

Le Khalife général de Ndiama Pakao, Excellence Son Ambassadeur pour la paix universelle et président de l’Association nationale des oulémas mandingues du Sénégal, a fortement recommandé l’éducation et l’enseignement du Coran, pour combattre l’ignorance, l’intolérance et la paresse. Cheikh El Hadji Sidya Dramé l’a dit ce dimanche, à l’occasion de la pose de la première pierre de la construction de la mosquée de Montagne rouge-Est, dont il est le parrain.



« Ce que j’ai vu aujourd’hui en termes de mobilisation et d’engagement, est rassurant, conformément aux recommandations du Tout-,,Puissant Allah. Dieu recommande de le connaître d’abord avant de l’adorer et de pratiquer la religion. Nous allons mettre l’accent sur l’éducation des enfants et l’enseignement du Coran. Ce qui leur permettra de savoir l’œuvre de leurs parents et grands-parents car une personne se distingue par un bon comportement » , a-t-il expliqué.



Et le khalife Cheikh El Hadji Sidya Dramé, d’ajouter : « j’exhorte au demeurant, tous les parents, les guides religieux et l’ensemble des communautés, à œuvrer pour éduquer nos enfants et leur faire connaître la religion. Je remercie l’ensemble des chefs religieux qui ont bien voulu m’accompagner comme Cheikh Bâ, Khaïraba Diaby, entre autres ».



Les notables du quartier ainsi que les groupements de femmes et de jeunes, ont magnifié cet élan de solidarité du guide religieux et attesté de la cohésion sociale et le culte du savoir que cette mosquée va leur procurer. « Nous sommes très satisfaits du déplacement de notre guide et vénéré Cheikh El Hadji Sidya Dramé, en sa qualité de parrain de notre Dahira (groupement religieux), pour procéder à la pose de la première pierre de notre mosquée. Celle-ci vise à relancer la pratique de la religion, surtout chez les enfants et promouvoir leur éducation », a souligné Laye Camara, le secrétaire général du comité de cette mosquée.



L’imam de cette mosquée de Montagne rouge-Est El Hadji Saïdou Diao, a remercié le Khalife général Cheikh El Hadji Sidya Dramé, pour sa contribution assez significative, ainsi que l’apport des uns et des autres pour la réalisation de ce projet.













