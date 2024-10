Sédhiou-Suicide par pendaison d’un professeur de maths à Diana Malary : C. Diop souffrirait de pathologies hallucinantes Sud Quotidien apporte plus d’éclairage sur le jeune professeur de mathématiques en service à Diana Malary, à 55 kilomètres de Sédhiou-ville, qui a mis fin à ses jours dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 octobre dernier, dans sa chambre. Le journal renseigne que selon plusieurs témoignages, le défunt manifestait des signes de pathologies sous une forme hallucinante.

Pour rappel, la communauté éducative de la région de Sédhiou s’est réveillée avant-hier, lundi 21 octobre, dans la plus grande consternation suite à la mort d’un jeune professeur de mathématiques en service au lycée de Diana Malary surl’axe Sédhiou/Kolda. La victime s’est donné la mort par pendaison dans sa chambre la nuit précédente, selon les premiers éléments de l’enquête.



Plusieurs sources de Sud quotidien renseignent que la victime souffrait de troubles sous formes d’hallucinations qui avaient même retardé son retour cette année à son service en début octobre.



Il est âgé de vingt-neuf ans, célibataire et vivait avec des collègues à lui mais dans des appartements séparés, a-t-on également appris de sources bien informées. Monsieur Bop, de nom de famille, est originaire de la région de Diourbel et était en service à Diana Malary, à 55 kilomètres de la ville de Sédhiou depuis octobre 2022



Les gendarmes de la brigade de Sédhiou en poste à Diana Malary ont procédé au constat d’usage, suivis des sapeurs pompiers de la 43e compagnie d’incendie et de secours qui ont déposé le corps sans vie au centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou pour autopsie.



Dans l’après-midi, la dépouille a été transférée à Patar, son village natal dans la région de Diourbel. L’inspecteur d’académie sortant de Sédhiou, Papa Gorgui Ndiaye s’est rendu sur les lieux avec une délégation de l’académie et a présenté les condoléances de la communauté éducative à ses collègues professeurs de Diana Malary et à ses proches



