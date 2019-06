Sédhiou: Un accident fait deux morts et onze blessés

Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Juin 2019 à 15:06

Deux personnes ont été tuées et onze autres blessées dans un accident survenu ce dimanche entre Sédhiou et Marsassoum.



Un véhicule 4×4 avec à son bord plus d’une dizaine de passagers, s’est renversé à l’entrée de Sédhiou après l’éclatement d’un de ses pneus. Deux d’entre eux, sont morts sur le coup. Onze (11) blessés dont 2 dans un état grave, rapporte igfm.

