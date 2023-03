Sedhiou - démarrage des services de cantines scolaires Counterpart International : le satisfécit de l’Ambassadeur des USA sur l’effectivité à Diendé Le projet «Sukaabe Janngo» est accompagné par le Département américain pour l’Agriculture (United states department of agriculture - USDA) dans le cadre de la mise en service des cantines scolaires au Sénégal. Dans les régions de Kolda et de Sédhiou, ce projet intervient dans 285 écoles ; soit 80.000 élèves bénéficiaires, pour cinq ans. Hier, vendredi 10 mars, Michael Raynor, Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Sénégal, a constaté de visu l’effectivité du démarrage des cantines scolaires à l’école élémentaire El Hadji Alkaly Bacary Djité de Diendé.

Ce fut une cérémonie sobre mais pleine de symboles et d’enseignements. Sans vraiment perturber la quiétude des apprenants, restés en classe, les intervenants ont magnifié l’opportunité de cet accompagnement en service de restauration des élèves. «L’alimentation scolaire est un intrant de qualité dans l'amélioration des résultats scolaires», a souligné El Hadj Babacar Mbaye, inspecteur et point focal des cantines scolaires à l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Sédhiou.



Il est d’avis qu’«avec les 48 écoles élémentaires et 09 écoles de la petite enfance enrôlées, soit 57 établissements dotés de cantines scolaires, c’est un réel dynamisme et un regain d'intérêt dans la communauté éducative», relève l'inspecteur Mbaye.



Pour sa part, la directrice de l'école bénéficiaire, Marie Sané, s'est d'abord félicitée du choix porté sur son école, tout en soulignant l’impact de ce service.



«La cantine a permis la socialisation des apprenants, le nivellement social, l'instauration d'une culture de partage, de paix et de tolérance. Au plan pédagogique, la cantine a réglé le problème des absences, des abandons et de la déperdition scolaires, et a facilité l'atteinte du quantum horaire», précise la directrice.



L’Ambassadeur des Etats-Unis, Michael Raynor, a, quant à lui, indiqué que «ce programme d'alimentation scolaire dénommé "Sukaabe Janngo" (les enfants de demain, en pulaar) va investir 620 millions F CFA dans l'économie rurale, avec l'achat de légumes et de condiments pour l'amélioration des menus quotidiens. »



« Il vise à booster les performances des élèves avec un bon temps d’apprentissage», note le diplomate américain, L’ensemble des acteurs se sont engagés à veiller au suivi des recommandations, pour un service régulier de qualité dans le fonctionnement de ces cantines scolaires

