Sedhiou -inhumation des trois frères victimes d’un accident : Hommages posthumes et oraison funèbre à Boubacar Mandiang Les trois frères de même père décédés dans l’accident de leur véhicule de type 4X4 dans la région de Fatick, dimanche dernier 24 avril, ont été portés en terre à Sédhiou, mardi 26 avril, en présence d’une foule nombreuse y compris les Armées sénégalaises. En la mémoire de feu Boubacar Mandiang, l’aîné des victimes, une oraison funèbre est prononcée dans une lourde ambiance de consternation

Tous morts dans un accident de la circulation, dimanche dernier, à hauteur de Tataguine, dans la région de Fatick, les trois frères de même père et d’un même foyer ont eu droit, mardi, à un ultime hommage posthume au rang de leur sens d’humanisme jugé très élevé.



L’aîné, l’Adjudant-chef Boubacar Mandiang, est sanctuarisé par les honneurs militaires au travers d’une oraison funèbre. Ses trente-cinq (35) années de bons et loyaux services dans les Armées lui ont permis de répondre avec hargne sur plusieurs théâtres d’opération à l’étranger, selon le Commandant Cheikh Tidiane Sène, l’Officier adjoint du détachement pour le Mali.



«L’Adjudant-chef Boubacar Mandiang a participé à différentes missions à l’étranger notamment au Libéria en 1992, en Mission expéditionnaire en Guinée-Bissau en 1999, en République démocratique du Congo en 2001, en Mission des Nations unies toujours au Libéria en 2007 et au 11e contingent au Soudan en 2014. Remarqué par ses différents chefs comme étant un sous-officier supérieur honnête, loyal et engagé et d’une grande intelligence, il laisse derrière lui une épouse et quatre enfants meurtris». Et c’est justement ce début du mois de mai que le défunt militaire devrait embarquer pour une mission au Mali, confirme l’Officier adjoint.



«Il devrait effectivement aller en mission au Mali ; mais le destin en a décidé autrement», a notamment indiqué l’Officier adjoint du détachement pour le Mali, sous le regard du gouverneur de région, Pape Demba Diallo. Pieux et engagé, les témoignages des proches et collaborateurs sont copieux et élogieux.



«L’Adjudant-chef Boubacar Mandiang est un militaire engagé et émérite qui ne ménage aucun effort pour le bon déroulement du service. Il était très pieux et respectait ses engagements vis-à-vis de Dieu, le Tout Puissant Miséricordieux. Nous prions qu’Il l’accueille dans son paradis céleste».



Les deux autres défunts sont Khassoum dit Tonton et Pape. Leur sœur, Aïda Mandiang, témoigne de leur amour pour le travail bien fait, leur foi en Allah le Maître des cieux et de la terre.



Mamadou Lassana Ndiaye, un voisin immédiat des défunts, tout comme son frère Ibou, ne tarissent pas d’éloges sur leur sens de responsabilité et abnégation au travail. Trois corps exposés, un seul sentiment de regret charrié par la brutalité d’une séparation des fils venus prendre part à la cérémonie de 40e jour de leur défunte mère et tante.



«Ils étaient ce que nous sommes et tous seront ce qu’ils sont», a dit l’imam ratib de Sédhiou, El Hadji Boubacar Dramé, en s’adressant à une foule immense et silencieuse. Une longue file de personnes les a accompagnés jusqu’à leur demeure éternelle, que tous souhaite que ce soit «Jannatul Firdawsi» (au Paradis céleste)

Sud Quotidien



