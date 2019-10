Sédhiou : les jeunes affrontent les forces de l’ordre pour protester contre la limitation des manifestations de Kankourang L’arrêté préfectoral limitant les manifestations de Kankourang fait grincer des dents chez les jeunes de Sedhiou. Ils sont sortis dans les rues et affronté les forces de l’ordre, dimanche, pour s’opposer à une telle décision. Ils ont brûlé des pneus et saccagé des édifices, selon Walf Fm. Le maire de la commune a dû intervenir pour calmer les esprits et ramener le calme, indique la même source.

