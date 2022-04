Sédhiou - revue annuelle de la performance 2021 (Paquet-EF) Des indicateurs de qualité écornés par des redoublements et des abandons L’Académie de Sédhiou a réalisé des indicateurs de qualité et de performance au titre de l’exercice 2021 de l’année scolaire et ce, malgré la persistance d’alors des effets et contraintes liés à la prévalence du Covid-19. Toutefois, ce tableau bien reluisant est flouté par les taux élevés de redoublement et d’abandons scolaires consécutifs à un environnement très peu favorable dans certains établissements scolaires de la région.

C’est ce qui ressort du Comité régional de développement (CRD) consacré à la revue annuelle de performance organisé avant-hier, jeudi 21 avril, dans la capitale du Pakao. C’est dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence-Education/Formation (PAQUET-EF).



Plus de 3.000 élèves non déclarés à l’état civil, des chantiers a l’arrêt…



Au sujet des classes à abris provisoires, la région de Sédhiou est pointée en détenir la palme ; mais l’inspecteur d’académie relativise.



«Des gens rapportent chaque fois que Sédhiou est champion des abris provisoires et moi j’ai toujours répondu que Sédhiou est également champion dans les programmes de constructions scolaires. Nous avons eu le PAECA, le PASEB et il y a surtout le programme national qui est le PRORAB. Et, au niveau local, des initiatives doivent être déployées avec les collectivités territoriales et les partenaires pour procéder au plus vite au remplacement de ces abris provisoires» a expliqué Papa Gorgui Ndiaye, face à la presse



L’autorité réclame la cartographie de la vulnérabilité



Face à la prolifération des problèmes à rebondissement multiple, l’adjoint au gouverneur de Sédhiou en charge des affaires administratives a demandé aux inspecteurs et aux différents acteurs «d’organiser des rencontres d’harmonisation et de suivi des activités, de faire la cartographie de la vulnérabilité et que les collectivités territoriales participent aussi à la gestion du système éducatif. Il se pose également un réel problème de l’état civil avec le seul département de Sédhiou qui fait plus de 3.000 élèves non déclarés à l’état civil. J’ai demandé à ce que la réflexion puisse se poursuivre dans ce sens ainsi que la disponibilité de la logistique roulante», a dit Modou Guèye.



Dans ce même sillage, Mme le préfet de Sédhiou, Ngoné Cissé, a rappelé les nombreux efforts du Comité départemental pour la protection de l’enfant, avec l’accompagnement de l’UNICEF.



Par ailleurs, il a été fait mention des nombreux chantiers à l’arrêt dans la région de Sédhiou ; d’où, selon l’adjoint au gouverneur Modou Guèye, l’impératif d’attirer l’attention des projets et programmes sur l’urgence de terminer ces chantiers. Pour ce qui est des Classes préscolaires communautaires (CPC), la plénière a sollicité l’engagement des Collectivités territoriales comme initialement ficelé notamment pour la prise en charge des enseignants volontaires. Et enfin, au nom des partenaires de l’école, l’USAID/Passerelles a souhaité l’élargissement de l’accès à l’école et surtout la promotion des disciplines scientifiques

Sud Quotidien



