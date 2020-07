Sedima et Ndingueler - Abou Karim Fofana en sapeur pompier, Macky Sall attendu Le ministre de l'Urbanisme et de l'Hygiène publique, Abdou Karim Fofana a joué un rôle de médiateur entre le litige foncier qui oppose la Sedima aux habitants de ndingueler

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Juillet 2020 à 08:15 | | 0 commentaire(s)|

Selon L'AS, le ministre de l’urbanisme et de l’habitat est descendu sur la zone litigieuse pour tenter une médiation entre la Sedima et les paysans de Ndingueler qui sont à couteaux tirés depuis quelques mois.



Les populations veulent cependant l’arbitrage du Chef de l’Etat, Macky Sall.



