Séisme au Maroc: La S2D exprime son soutien et sa solidarité au Royaume chérifien

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Septembre 2023

In extenso son message



Chers amis et partenaires du Maroc,



La S2D Yonou Naatangué exprime son soutien et sa solidarité au Maroc, pays frère et ami du Sénégal, suite au séisme de magnitude 6,8, ayant entraîné d'importantes pertes en vies humaines (plus de 2000 morts), des dégâts matériels considérables et des perturbations dans la vie quotidienne des populations.



En ces circonstances douloureuses, nous présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés.



Notre pays est également profondément touché par cette épreuve que traverse le peuple marocain. En effet, depuis de nombreuses générations, nos deux nations entretiennent des relations privilégiées fondées sur le respect mutuel et la coopération. En ces moments difficiles, nous sommes plus que jamais unis par des liens indéfectibles qui transcendent les frontières géographiques.



Au nom de la S2D, j'appelle à une mobilisation collective, à la solidarité internationale et à l'aide humanitaire pour soutenir les opérations de secours. Nous saluons les efforts des autorités marocaines, des organisations non gouvernementales et de toutes les personnes engagées dans cette mission de secours.



Nous croyons en la résilience et en la force du peuple marocain. Ensemble, nous sommes convaincus que nous pouvons surmonter cette épreuve.



Avec tout notre soutien et nos pensées solidaires,



Le Secrétaire général

Monsieur Souleymane NDIAYE







