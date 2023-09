Séisme au Maroc : Le Sénégalais qui avait sauté du quatrième étage d’un immeuble serait toujours en vie Un Sénégalais avait sauté du quatrième étage d’un immeuble à Marrakech pour échapper aux secousses provoquées par le séisme qui a frappé le Maroc en faisant plus de 2000 morts et autant de blessés, est toujours en vie informe seneweb.

D’après la RFM sa source, qui n’a pas précisé son identité, la victime est vivante. Elle est en moment prise en charge dans un hôpital marocain.



Cette dernière a donc eu plus de chance que son compatriote Médoune Mbaye Sall, qui a succombé à ses blessures après qu’il est tombé du deuxième étage d’un immeuble.



Personne ne sait jusque-là si ce commerçant originaire de Rufisque a volontairement sauté du bâtiment ou s’il a été projeté au sol par le tremblement de terre, rajoutent nos confrères.



