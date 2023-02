Séisme en Turquie : 912 morts et au moins 5.385 blessés, selon un premier bilan du président Recep Tayyip Erdogan. Un séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi à l’aube le sud de la Turquie et la Syrie voisine. Le bilan provisoire de ce tremblement de terre, dont l’épicentre se situe en Turquie, fait état de 912 morts et au moins 5.385 blessés, selon les données communiquées par le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Quelque 2.818 immeubles se sont effondrés, ce qui laisse redouter des bilans encore plus lourds qui s’ajoutent aux centaines de morts en Syrie voisine, a ajouté le président turc.

Du coté de la Syrie, un nouveau bilan officiel évoque 386 morts dans les zones gouvernementales et près de 1.000 dans le pays.



Depuis l’annonce de cette catastrophe naturelle, dont les chiffres sont sans cesse révisés à la hausse, la Communauté internationale, notamment en Europe, s’est mobilisée pour proposer son aide et contribuer aux opérations de secours et d’évacuation.



L’Union européenne a ainsi envoyé des équipes de secours en Turquie, a annoncé le commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarcic.



« À la suite du tremblement de terre survenu ce matin en Turquie, nous avons activé le mécanisme de protection civile de l’UE. Le Centre de coordination des réactions d’urgence de l’UE coordonne le déploiement d’équipes de secours européennes. Des équipes des Pays-Bas et de Roumanie sont déjà en route », a tweeté le responsable européen.

