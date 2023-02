Séisme en Turquie : Levée de fonds à Dakar en faveur des victimes

Depuis le 6 février 2023, la Turquie est plongée dans l’une de plus sombres tragédies de son histoire. Les deux séismes ayant frappé le sud du pays, ont fait plus de 40 000 morts et 80 000 blessés. Alors que les opérations de recherche de survivants tirent à leur fin, l’élan de solidarité envers le peuple turc s’intensifie.



D'aprés Emedia, l’ambassade de la Turquie au Sénégal apporte sa contribution à cette vaste opération de solidarité, par l’organisation d’une collecte de fonds le jeudi 23 février 2023, à 18h 30, dans le jardin de la chancellerie sise aux Mamelles. Au cours de cet événement, divers articles offerts par artistes, sportifs et designers sénégalais, seront mis en vente aux enchères. Cette soirée sera également l’occasion de poursuivre la collecte de don en nature et en espèces, qui a déjà démarré au sein des locaux de l’ambassade.



L’intégralité des fonds et dons collectés sera reversée à la campagne internationale de soutien aux victimes du séisme.