Séisme en Turquie et en Syrie : Macky Sall y envoie des pompiers sénégalais

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Février 2023 à 15:42 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République a décidé d’envoyer une trentaine de Sapeurs-pompiers, spécialistes des secours et du déblaiement, pour venir en aide à la Turquie et participer à la solidarité mondiale.



Le Président va donner leur feuille de route aux Sapeurs-pompiers d'élite, à l'Ecole nationale des sapeurs-pompiers qui sera inaugurée ce vendredi, à Thiès.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook