Séjour présidentiel de Macky Sall à Sédhiou : ces nombreuses attentes qui trépignent ! Avec le Séjour présidentiel de Macky Sall à Sédhiou entamé ce dimanche de nombreuses attentes qui trépignent La plus forte de ces attentes et besoins pressants dans la région est la poursuite des projets et programmes de désenclavement pour la continuité territoriale.

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Février 2023 à 10:35 | | 0 commentaire(s)|

A ce titre, il est fortement recommandé l’érection d’un pont entre Témento et le Boudié-Est. D’autres pensent qu’il faut ériger ce pont sur le fleuve reliant Sédhiou à Sandiniéry. D’autres défis et non des moindres comme la résorption des abris provisoires dans les écoles, la construction des routes et pistes de production, l’électrification, l’accès aux outils numériques, à l’eau potable, au réseau du téléphone portable, la formation des jeunes et des femmes, le financement des projets banquables et l’amélioration de la couverture sanitaire sont des urgences de l’heure à Sédhiou.



Quant aux jeunes, ils attendent aussi que le stade municipal soit opérationnel avec projecteurs et gazons ainsi que le stade régional. Dans le domaine de la santé, les populations se plaignent souvent que des spécialistes affectés à Sédhiou n’acceptent pas de rester longtemps et cette instabilité perturbe leur quiétude. L’action sociale connait certes des progrès dans la prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité.



Mamadou Ibrahima Ndiaye, le chef du service régional de l’action sociale déclare que « la région est à 3.611 bénéficiaires de la carte d’égalité des chances, 1.848 bénéficiaires de la carte d’égalité des chances enrôlés dans la mutuelle de santé et 1.366 bénéficiaires de la carte d’égalité des chances enrôlés dans les bourses de sécurité familiale».



Mais des efforts restent à faire, ajoute-t-il « c’est le relèvement du budget alloué aux programmes d’autonomisation de l’action sociale, l’implication des collectivités territoriales et des structures de l’action sociale ainsi que l’effectivité des avantages liés à la carte d’égalité des chances, la fonctionnalité des organes locaux de gestion et la création d’un centre polyvalent d’insertion sociale ».



Pour ce qui est du suivi de la mise en œuvre des opérations, le gouverneur de région rassure que « les services déconcentrés de l’Etat suivent l’évolution des travaux dans la mise en œuvre des engagements. La conférence territoriale d’harmonisation que nous organisons chaque année permet de revisiter l’ensemble des projets et programmes, de parcourir tous les investissements en cours et dans tous les secteurs, a relevé le chef de l’exécutif régional de Sédhiou.

Sud quotidien



