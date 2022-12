Sélection: Zidane se rapproche du Brésil de Neymar

Sans activité depuis son départ du Real Madrid en juin 2021, Zinedine Zidane ne manque pas de propositions. Si plusieurs gros clubs européens sont intéressés par ses services, quelques grandes sélections le sont également.



Selon 'L'équipe', l'entraîneur français remplit les conditions demandées par la Confédération brésilienne de football (CBF) : il est étranger, a un bon CV et est libre.



Le Brésil est à la recherche du successeur de Tite, dont le contrat s'est terminé après le dernier Mondial. Le CV de Zidane, ainsi que son aura sont les arguments favoris des dirigeants du football brésilien, qui devraient le rencontrer dans les prochains jours.



En attente d'en savoir plus sur le destin de Didier Deschamps, qui devrait prolonger son contrat à la tête de l'équipe de France, Zizou risque de recevoir de nombreuses offres alléchantes.



Son désir depuis qu'il a quitté le Real il y a un et demi est de devenir le sélectionneur des Bleus, mais ça devrait attendre 2024 voire 2026. D'ici là, ZZ n'attendra pas dans son coin, et devrait retrouver les bancs professionnels dans les prochaines semaines.