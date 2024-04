Selon un milliardaire, la jeunesse ne réussira jamais tant qu’elle perdra du temps sur TikTok

Il fut un temps où un jeune John Catsimatidis passait 70 heures par semaine à trimballer des cageots de fruits au supermarché.



Aujourd’hui, il en rit en se demandant si la jeunesse pourrait trouver le temps de faire la même chose entre deux vidéos de TikTok.



« L’un des problèmes de notre pays, c’est que les enfants sont trop occupés à jouer sur TikTok, » a-t-il déclaré lors d’une interview accordée au Daily Mail.



Il raconte comment il s’est vu « jeté » du canapé par sa mère le lendemain de sa remise de diplôme de fin d’études secondaires, ce qui l’a conduit à travailler dans un supermarché.



« J’étais prêt à passer tout l’été à regarder la télévision sur le canapé, » nous a-t-il avoué avec un air de nostalgie.



De l’épicier local au propriétaire de Gristedes Food



John Catsimatidis a réussi à transformer ses heures de travail en supermarché en une fortune évaluée à 4.1 milliards $.



Comment? Grâce à une prise de participation dans l’épicerie pour laquelle il travaillait, une extension des affaires, et surtout la possession de Gristedes Food, une chaîne d’épiceries à New York, et de la compagnie immobilière et énergétique Red Apple Group.



Son conseil pour ceux qui veulent développer leur carrière est simple: « Engagez des gens plus intelligents que vous, formez-vous et restez hors de problèmes. »



Selon lui, beaucoup ont perdu le sens de l’éthique du travail aujourd’hui: « Plus vous travaillez dur, plus il est facile de gagner. Regardez les gens qui ne travaillent que trois jours par semaine, et je vous montrerai des échecs. »



Entre dérision et défense de la Gen Z



Ce n’est pas un secret que la critique de l’éthique de travail des jeunes générations est en vogue parmi les magnats de l’entreprise.



Cependant, la Gen Z semble être plus préoccupée par l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et moins disposée à tolérer une culture de travail toxique.



Alors, entre le ballet des chariots de supermarché et la danse du renégat sur TikTok, qui détient la clé du succès?



Peut-être que la réponse se trouve quelque part entre le canapé de Catsimatidis et les vidéos virales de la Gen Z.



Après tout, qui sait si le prochain milliardaire ne se cache pas derrière un écran de smartphone?