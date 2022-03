Semaine "Invest in Sandiara " à Dubaï Expo : Serigne Guèye Diop en mode marketing territorial pour sa Commune Une équipe de la Commune de Sandiara est à Dubaï cette semaine, pour participer à la Semaine "Invest in Sandiara " à Dubaï Expo. L'objectif principal est le marketing territorial de notre commune, en vue d'attirer des investisseurs pour nos projets majeurs (Zone industrielle, agropoles, port sec, Foirail, universités, etc.).

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Mars 2022 à 17:19 | | 0 commentaire(s)|

« Je suis accompagné des deux maires adjoints Aliou Gning, chargé de l'économie et Malick Gaye chargé des infrastructures », a partagé Serigne Guèye Diop, son maire et ministre-conseiller à la Présidence de la République.



La semaine de Sandiara a commencé ce dimanche 28 mars et se terminera le jeudi 31 mars par un forum "Invest in Sandiara", en présence des investisseurs internationaux.









