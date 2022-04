Semaine de la jeunesse: Bougane Guéye Dany un modèle de la rupture par la résistance (Portrait) Depuis son arrivé dans la scène politique, le leader du mouvement citoyen «Geum Sa Bopp», devenu aujourd’hui une grande coalition qui regroupe des identités remarquables ainsi que des partis politiques, ne cesse de rappeler aux observateurs, ses tous débuts. Avec sa philosophie qui en dit long sur une vision authentique et un leadership constant,Bougane Gueye Dany porte et reflète toujours un modèle de la citoyenneté louable. Quotidien « Evidence »

Intellectuel chevronné, le PDG de Dmedia a prouvé aux jeunes qu'on peut non seulement suivre sa passion, mais surtout démontrer que l'émigration n'est pas la seule voie de la réussite. Le titulaire d'un diplôme de bâtiment s'est vite investi sur sa passion, le journalisme. Bougane va rapidement intégrer beaucoup de groupe de presse.



Envolé vers les États-Unis, il est admis à l'école "Américan communicater centre". Étude qu'il abandonnera par faute de moyens financiers. Comme pour montrer qu'il ne faut jamais baisser les bras, Bougane explique sa dévotion et son abnégation pour la réussite. Avec du vrai "Gueum Sa bopp" il a misé sur lui même et continuer de travailler d'arrache pied. Notamment sur trois médias américains. Cependant, ce qui va suivre est une bonne leçon pour les jeunes qui s'accrochent à l'émigration et ne croient plus à la réussite en terre natale.



En effet, Bougane fera une prise de conscience exceptionnelle. "J'étais convaincu qu'avec les énormes efforts que je fasse ici. Si je les reproduise dans mon pays je pourrais y réussir et créer de l'emploi", tels ont été les mots qui résument sa philosophie.

Chose qu'il réalisera au Sénégal. Entre 2003 et 2017, ce jeune qui avait des problèmes de moyens aux USA, mettra en place des entreprises d'une valeur de 30 milliards fcfa. Employant ainsi pres de 1000 personnes.



Voilà une présentation aux allures d'un documentaire de développement personnel. Hormis sa proposition politique réaliste et citoyenne, Bougane Gueye Dany redonne l'espoir à la jeunesse sénégalaise. Cette dernière, victime des mauvaises politiques des gouvernements qui se sont succédés, tient enfin son leader national et model d'inspiration pour un Sénégal prospère et une jeunesse entreprenante.



Une belle résilience par une forte résistance



Le leader de la grande coalition «Geum Sa Bopp », refuse le défaitisme, malgré les coups bat que le pouvoir lui inflige à travers ses entreprises comme «Jonni Jonni», Dakkor et actuellement le groupe Dmedia, le jeune homme d’affaires reste intacte sur sa position, voire même plus virulent lors de ses sorties médiatiques et politiques. Pour exprimer ses idées et partager sa position sur les manquements du gouvernement actuel, Bougane Guéye Dany n’hésite pas à jeter son dévolu sur le President Macky Sall, qu’il considère comme seul adversaire politique qu’il compte détrôner en 2024.



Ainsi Bougane Guéye Dany presque entièrement asphyxié par le pouvoir actuellement à travers des manœuvres qui touchent directement à ses business, ne compte pas reculer ni changer de position, même à l’agonie. Avance - t’il.

