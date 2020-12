Semaine du 14 au 18 décembre de la BRVM : Le marché action a vécu l’une de ses plus belles performances depuis le début de l’année

Le marché action a vécu l’une de ses plus belles performances hebdomadaires depuis le début de l’année. Telle est la remarque de Impaxis Securities qui livre les informations liées à la Bourse notamment à la semaine du 14 au 18 décembre dernier. Selon la revue hebdomadaire produite par la Sgi, les indices BRVM Composite et BRVM 10 ont enregistré des gains respectifs de 6,82% et 9,30% et que la valeur totale des transactions ressort à 12 353 822 058 XOF pour 2 001 709 titres transigés.



Cette performance historique, d’après le document, est principalement liée au dynamisme observé sur la première capitalisation du marché. En effet, explique-t-elle, après avoir longuement évolué sous les 12000 XOF depuis le 15 septembre 2020 avec un plus bas de 10 500 XOF (atteint le 26/10/2020), l’opérateur de référence en Afrique de l’ouest dans le secteur des télécommunications, la SONATEL S A (SNTS ; +19,13% à 13700 XOF), a enregistré un retour marqué des investisseurs.



Aussi, note le document dans la foulée, le volume transigé sur la valeur ressort à 794 804 titres pour une valeur des transactions de 10 562 676 590 XOF, soit 85,50% du total des valeurs des transactions de la semaine. Sans surprise, indique Impaxis Securities, l’indice BRVM-Service publics réalise la meilleure performance sectorielle hebdomadaire avec un gain de 15,23% à 411,76 points, suivi de l’indice BRVM-Transport (+7,77% à 330,96 points).



« Le BRVM-Industrie reste le seul secteur en marge de cette tendance haussière et perds légèrement 0,11% », informe tout de même le texte. Qui renseigne par ailleurs que concernant les performances individuelles, PALM C I(PALC ; +25,00% à 2250 XOF) et TOTAL C I (TTLC ; +19,49% à 1410 XOF) se positionnent respectivement en tête du TOP 5 de la semaine.



A l’opposé, il signale que la Société Ivoirienne de Coco Râpé (SICC) évoluant en tendance baissière depuis le début de l’année, enregistre la plus forte perte de la semaine (-19,08% à 1230 XOF). « Au soir du vendredi 18 décembre, la capitalisation boursière du marché action s’établissait à 4 260 917 102 616 XOF », conclut Impaxis Secuirities dans sa revue hebdomadaire.

