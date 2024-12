Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits : Moustapha Guirassy invite les parents à se reconnecter à nos valeurs.

La dix-huitième édition de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (SNPECTP) a été lancée ce lundi au stade Mawade Wade de Saint-Louis. Une cérémonie de lancement présidée par le ministre de l’Education nationale, Moustapha Guirassy, en présence du ministre de l'hydraulique et de l'assainissement Cheikh Tidiane Dièye, de la directrice générale de l'Agence nationale de la case des tout-petits (ANCTP) Khadija Djamila Diallo, du secrétaire d'État à l'encadrement paysan et aux coopératives Alpha Ba sans oublier les autorités locales, religieuses et coutumières.



Une cérémonie d'une importance capitale, organisée par l'agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, en relation avec l'ensemble des acteurs du développement intégré de la petite enfance qui vise à promouvoir la politique nationale de développement intégrée de la petite enfance (PNDIPE). Et durant sept jours, l’ensemble de ces acteurs auront l’opportunité de se pencher sur les multiples défis majeurs du sous-secteur, surtout à l’aune du nouveau référentiel des politiques publiques "Sénégal 2050: Agenda national de Transformation" mis en place par les nouvelles autorités.



L' édition de cette année, qui est la dix huitième, a pour thème " Sétal sunu Rèw And ci ak Tuut tànk yi Ngir mu sax", s’inscrit dans la dynamique de l’initiative "Sétal sunu rééw" instaurée par le Président Bassirou Diomaye Diakhare Faye.



Présidant la cérémonie de lancement de cette 18 ème édition, le ministre de l'Education nationale Moustapha Guirassy, au milieu des enfants, a invité les parents à revoir leur rapport avec la petite enfance afin, selon lui, d'inculquer des valeurs plus adaptées à nos cultures aux tout-petits et d'éviter de leurs faire croire que seule la réussite matérielle compte. Il a aussi déploré cet empressement que certains parents manifestent vis à vis de leurs enfants en investissant des fortunes pour permettre à ces derniers de prendre les pirogues sous le prétexte qu'un voisin a construit une maison ou a acheté une voiture "Mercedes". Il n'a pas aussi manqué à inviter ces parents à se reconnecter à leur langue à leur terroir et à leurs origines.



A rappeler qu'après ce lancement officiel à Saint-Louis, cette semaine de l'enfance et de la case des tout-petits se poursuivra à Matam avant sa clôture prévue dans la capitale sénégalaise.



Adama Sall (Saint-Louis)

