Sen’Eau / Colère rouge contre son DG : L’Intersyndicale en marche pacifique samedi Les travailleurs de la Sen’Eau ne lâchent plus la Direction. L’Intersyndicale, qui regroupe les travailleurs de la Sen’Eau, en mouvement depuis plusieurs jours maintenant, vient de passer à une autre étape de la lutte syndicale. senenews. com

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Août 2022 à 12:17 | | 0 commentaire(s)|

Le Samedi 6 aout prochain, tous leurs camarades sont invités à une marche pacifique à partir de 10h, devant le siège de la Direction générale de Sen’Eau à Hann jusqu’au rond-point EMG.



D’après eux, « la Direction générale très affectée par l’impact de la grève des travailleurs sur le fonctionnement de l’entreprise, a tenté des manœuvres maladroites visant à pousser l’Intersyndicale à suspendre ses mots d’ordre de grève contre une éventuelle reprise des négociations, mais sans succès ».



Dans un document, les membres de cette organisation justifient leur radicalisation par le « manque de bonne volonté de la Direction générale d’apporter des solutions concrètes à la plateforme revendicative des travailleurs, notamment de la question de l’augmentation des salaires et de l’amélioration des conditions de travail ».



En outre, « l’Intersyndicale dénonce le caractère arbitraire et illégal des réquisitions faites par l’autorité, dépassant largement le taux admis ».



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook