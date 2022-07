Sen'Eau sous tension : Vers une grève générale des travailleurs

Les populations risquent de revivre des pénuries dans les prochains jours. Ce, à cause du bras de fer entre le directeur des ressources humaines et l'Intersyndicale des travailleurs de Sen’Eau.



Arborant des brassards rouges, le délégué de l'Intersyndicale des travailleurs de Hann, Oumar Bâ et ses collègues ont étalé face à la presse, leur différend avec la Direction générale de Sen’Eau. A cet effet, ils ont dénoncé une volonté affichée par cette entreprise de faire fi de leurs différents points de revendication.



Selon eux, leurs négociations avec la Direction générale en interne et aussi au niveau de la Direction du Travail et de la Sécurité sociale, n’ont pas abouti. « Les échecs des négociations ne s’expliquent que par la mauvaise volonté de cette Direction générale. Celle-ci ne veut rien faire pour les travailleurs depuis l’arrivée de Sen'Eau en janvier 2020 », a-t-il dit.



Selon Oumar Bâ, la réponse est claire et sans équivoque. « Si la Sen'Eau avait fait quelque chose pour le personnel, vous ne verrez pas cette masse ici sous le soleil, à l’heure où chacun devait être chez soi, au repos, avec sa famille ».



« Nous avons pu marquer le désaccord au niveau des autorités étatiques et c’est ce qui nous a conduits à un préavis de grève depuis le 23 juin.



Ce préavis de grève, comme nous le savons, prend fin ce 23 juillet et à partir de ce moment-là, rien n’est exclu. Nous décrétons donc solennellement et légalement, après avoir épuisé la procédure légale, 48 h lundi et mardi, c’est la grève totale », ont-ils avisé.









Rewmi