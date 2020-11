Sen’eau avoue son impuissance: «Il est quasi impossible d'alimenter l'ensemble des localités pendant 24h, sans interruption» Joint par «l’As», le Directeur Territorial de Dakar de Seneau, Ibra Fall Wadji, confirme les perturbations liées à l’alimentation en eau de la ville de Dakar. D’après lui, la demande en eau des populations dépasse largement le cumul de l’ensemble de leurs unités de production.

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Novembre 2020 à 08:38 | | 0 commentaire(s)|

« Nous enregistrons ces derniers jours des perturbations sur l'alimentation en eau de la ville de Dakar et particulièrement, dans certaines zones déficitaires comme Diamalaye, Cité Djily Mbaye, la zone des Mamelles, Ouakam, Usine Niary Tally, Bene Tally, cité Bissap et Arafat-Scat Urbam », dit-il, avant de reconnaître que la production d'eau dans la région de Dakar connaît aujourd'hui un réel déficit.



« Cette situation fait qu'aujourd'hui, il est quasi impossible d'alimenter l'ensemble des localités pendant 24h, sans interruption, ainsi que certains quartiers qui se trouvent en situation défavorable de par leur position en bout de réseau ou en altitude », laisse entendre M. Wadji.



Il estime en outre que cette période de canicule augmente la forte demande et conduit donc à une aggravation du déficit, comme c’est le cas depuis environ un mois, dans certaines zones comme Arafat-Scat Urbam, se dédouane le Directeur Territorial de Dakar, Ibra Fall Wadji.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos