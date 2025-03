SeneNews.com victime d’une cyberattaque sans précédent : le site difficilement accessible

Le site d’information SeneNews.com est actuellement confronté à une cyberattaque d’une ampleur inédite, perturbant gravement ses infrastructures numériques. Cet incident a rendu le site web temporairement inaccessible, empêchant l’équipe éditoriale de fournir ses services habituels à ses lecteurs. « Plus de 300 millions de requêtes en quelques heures », le PDG de SeneNews Massamba KANE insiste sur l’ampleur sans précédent de cette attaque cyber.



Une mobilisation immédiate des équipes techniques



Face à cette attaque, les équipes techniques de SeneNews.com sont mobilisées depuis plus de 24 heures afin de :

Identifier l’origine de l’intrusion,

Renforcer la sécurité des systèmes,

Rétablir l’accès à la plateforme dans les plus brefs délais.

Par ailleurs, le site d’information collabore étroitement avec les autorités compétentes afin d’évaluer l’ampleur des dégâts et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir de futures attaques.



Un engagement envers ses lecteurs



Conscient de l’importance de l’information en temps réel, SeneNews.com assure à ses lecteurs qu’il met tout en œuvre pour rétablir rapidement ses services. En attendant, les mises à jour continueront d’être partagées via les réseaux sociaux et d’autres canaux de communication.

L’équipe de SeneNews.com remercie ses lecteurs pour leur patience et leur fidélité en cette période difficile. Elle tient à réaffirmer que la sécurité de ses services et la protection des données des utilisateurs restent une priorité absolue.

Senenews