Sénégal: 4320 femmes violées entre 2016 et 2019 Entre 2016 et 2019, plus de 4320 femmes ont été violées au Sénégal. C’est ce que révèle "Le Témoin", soulignant que 14 d’entre elles ont été tuées au cours de ces viols, citant les statistiques de l’Association des femmes juristes du Sénégal.

516 parmi ces femmes, on été victimes d’inceste selon la même source. Soulignant que le projet de loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 a été adopté en Conseil des ministres le mercredi 27 novembre 2019, le journal précise que si le projet de loi est voté à l’Assemblée nationale, les auteurs de viols, qui ne sera plus qu’un simple délit, encourent la perpétuité.

