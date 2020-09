Sénégal : 68,4% des entreprises ambitionnent d’investir après la pandémie

68,4% des entreprises ambitionnent d’investir après la pandémie. C’est ce qui ressort de l’enquête menée par l’Ansd sur un échantillon de 792 unités qui a été construit à partir de la base du Centre unique de collecte de l’information (Cuci) qui enregistre les unités ayant déjà au moins une fois déposé un état financier à l’Ansd.



En ce qui concerne les intentions d’investissement, l’étude révèle que 68,4% des entreprises ambitionnent d’investir après la pandémie. Ce taux, dit-elle, est supérieur à 65,0% dans l’essentiel des secteurs d’activités sauf celui des services personnels où il est ressorti à 50,1%.



Par rapport à la taille, l’Ansd confie qu’il est de 71,0% pour les grandes entreprises, 60,2% pour les moyennes et 69,1% pour les petites. Le document montre également que les prévisions d’investissement portent essentiellement sur l’acquisition de matériels informatiques ou de logiciels (41,8%), la machinerie, les équipements et les véhicules (36,5%), la formation des employés et le recrutement (35,9%), le développement de site web et le commerce (34,4%) et la construction et la rénovation (33,4%).



Dans la même lancée, l’enquête fait savoir que les grandes entreprises (45,5%) et les moyennes (58,9%) comptent investir davantage dans la machinerie, les équipements et les véhicules tandis que les petites unités (43,0%) souhaitent le faire dans l’acquisition de matériels informatiques ou de logiciels.



« La valeur moyenne des intentions d’investissement est de 1,5 milliards pour les grandes entreprises, 216 millions pour les moyennes et 36 millions pour les petites entreprises », martèle enfin l’Ansd.

