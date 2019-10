Sénégal : 8.000 nouveaux cas de cancer chaque année Le Sénégal enregistre chaque année autour de 8.000 nouveaux cas de cancer, selon le directeur de l’Institut du cancer de Dakar, professeur Mamadou Diop, cité par l’Agence de presse sénégalaise.

Toutefois, précise le professeur, le pays ne dispose pas encore de « chiffre officiel pour le recensement des cas de cancer ». Il s’exprimait à l’issue des journées de formation des sages-femmes du district sanitaire de Podor (nord), couplées à un dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l’utérus.

« Le cancer du sein reste le premier cancer, avec plus de 1.000 cas par année [et] une mortalité assez élevée, qui tourne aux alentours de 70 pour cent, suivi du cancer du col de l’utérus », a-t-il ajouté.

Rappelant l’introduction de la vaccination pour les filles âgées de 9 ans, dans le programme élargi de vaccination (PEV), il y a 9 ans, le professeur a annoncé que les coûts de traitement du cancer vont être « sensiblement allégés, grâce » à la subvention de la chimiothérapie, surtout pour les cancers gynécologiques, notamment le cancer du col de l’utérus et du sein.

Toutefois, a-t-il souligné, la chimiothérapie seule ne traite pas le cancer, car il y a aussi la radiothérapie, la chirurgie, le bilan diagnostic et le bilan d’extension, invitant l’Etat à rendre le traitement du cancer beaucoup plus accessible pour les malades qui sont très souvent démunis ».



