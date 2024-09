Sénégal : Abass Jaber, à la tête d'Advens, injecte 15 millions d’euros dans le capital de Corsair Après avoir finalisé en décembre 2018 le rachat des Grands Moulins de Strasbourg (GMS), validé par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, l’industriel franco-sénégalais et patron du géant des commodities Advens, Abass Jaber, réalise une nouvelle opération majeure. Il acquiert 40 % des parts de la compagnie aérienne Corsair, devenant ainsi un actionnaire clé et renforçant sa position stratégique au sein de l'entreprise.

Selon des informations obtenues par Confidentiel Afrique, le groupe agro-industriel Advens a mobilisé 15 millions d’euros pour cette prise de participation significative. Avec cette entrée au capital, Abass Jaber devient un actionnaire stratégique de référence, aux côtés d’autres partenaires privés.



D’après des sources bien informées, cette opération est le fruit de longues négociations entre le dirigeant d’Advens et la direction de Corsair. Ces discussions ont suivi l’échec des tractations avec l’État congolais, qui avait manifesté un intérêt pour participer au capital de la compagnie.



Corsair, de son côté, a redéfini ses priorités en se concentrant sur des destinations rentables, notamment en Afrique et aux Antilles, des marchés considérés comme porteurs.



L’implication croissante d’Abass Jaber dans Corsair reflète la volonté stratégique du groupe Advens de diversifier ses activités. Il convient de rappeler qu’entre 2020 et 2022, Abass JABER était déjà un actionnaire minoritaire et siégeait au Conseil de Surveillance de la compagnie aérienne. Le groupe Advens a réalisé un chiffre d’affaires de 227 millions d’euros à la fin de l’année 2022.



