Sénégal / Ailes politiques et combattantes du MFDC: Accord de paix et dépôt des armes ce 04 Août à Bissau Le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, s'est fendu d'un tweet ce jeudi 04 Août 2022 en saluant l'accord de paix et le dépôt des armes entre le Sénégal et le Comité provisoire des Ailes politiques et combattantes du MFDC ce même jour en Guinée Bissau. Il a en outre fait savoir qu'il "reste engagé pour la consolidation de la paix durable en Casamance" et n'a pas manqué de remercier le président Bissau guinéen, Embalo pour sa médiation.

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Août 2022 à 22:45





Mr Ndao B