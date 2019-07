Sénégal-Algérie : La Caf déboute le Sénégal...et Koulibaly Le défenseur des Lions Kalidou Koulibaly ne jouera pas la finale de la Can 2019, demain vendredi, entre le Sénégal et l’Algérie. La décision de la Confédération africaine de football est tombée hier, après le recours introduit par la Fédération sénégalaise de football, pour lever sa suspension pour cumul de cartons jaunes. Mais l’instance dirigeante du football africain a débouté le Sénégal.

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Juillet 2019 à 09:33 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos