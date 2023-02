Sénégal : Allégement du déficit commercial au mois de novembre

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette performance des échanges résulte de la bonne tenue des exportations (+13,3%), accompagnée d’une moindre progression des importations (+5,4%).



La hausse des exportations est essentiellement portée par celle des produits de la mer (+45,2 milliards de FCFA), d’or non monétaire (+33,4 milliards de FCFA), des autres produits (+13,6 milliards de FCFA) et de l’acide phosphorique (+5,8 milliards de FCFA).



Pour ce qui est du relèvement des importations, il est attribuable à l’augmentation de celles des matériels de transport (+36,8 milliards de FCFA), du riz (+33,4 milliards de FCFA), des produits pétroliers (+14,9 milliards de FCFA) et, dans une moindre mesure, des papiers cartons et applications (+2,3 milliards de FCFA).



Bassirou MBAYE





En novembre 2022, la balance commerciale du Sénégal est marquée par un solde se chiffrant à -368,1 milliards de Francs Cfa contre -370,7 milliards de Francs Cfa au mois précédent. Cette situation conduit à un allégement du déficit (+2,6 milliards FCFA).Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Allegement-du-defi...