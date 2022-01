Sénégal : Baisse de l’activité au Port Autonome de Dakar au mois d’octobre

En détails, l’Ansd note que les débarquements enregistrent une chute de 18,6% en variation mensuelle. La quantité des produits enregistrés passe de 1 722,6 tonnes au mois de septembre à 1 402,5 tonnes au mois sous revue. Par rapport à la même de l’année précédente (1 151,9 tonnes), l’agence relève une hausse de 21,8%.



Pour les embarquements, l’Ansd renseigne que le total des produits est de 467,9 tonnes au mois d’octobre contre 476,2 tonnes le mois précédent soit une baisse de 1,7% en variation mensuelle. Par rapport au mois d’octobre de l’année 2020 (374,9tonnes), l’agence relève une hausse de 24,8%.

Source : Le trafic maritime du Port autonome de Dakar (Pad), en octobre 2021, a connu un recul de 14,9%, en rythme mensuel. Cette situation est, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), en liaison avec la baisse enregistrée sur les débarquements (-18,6%) et les embarquements (-1,7%).

