Sénégal : Baisse des importations en provenance de l’Uemoa au mois de septembre

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Novembre 2020

Selon la même source, elles ont représenté 1,7% de la valeur totale des importations de biens au mois de septembre 2020 contre 2,5% le mois précédent. La Côte d’Ivoire demeure le principal fournisseur du Sénégal au sein de la zone, avec une part évaluée à 59,9% en septembre 2020 contre 80,1% le mois précédent.



Les achats en provenance de ce pays ont, principalement, porté sur les « fruits et légumes comestibles », les matières plastiques artificielles et les « bois et ouvrages » qui en ont représenté, respectivement 22,9%, 9,3% et 6,5% au mois de septembre 2020.

Oumar Nourou





Source : La Direction de la prévision et des études économiques souligne que les importations de biens en provenance des pays de l’UEMOA sont évaluées à 6,1 milliards de fcfa au mois de septembre 2020 contre 7,2 milliards de fcfa le mois précédent, soit une baisse de 1,1 milliard de fcfa .Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Baisse-des-importa...

