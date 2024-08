Sénégal : Baisse du secteur secondaire au mois d’avril

Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Juillet 2024 à 11:29 | | 0 commentaire(s)|

La même source indique que ce recul est principalement dû aux contreperformances notées, notamment, dans la production de l'égrenage du coton (-75,5%), la « production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile » (-50,9%), la construction (-11,5%), la fabrication de produits agro-alimentaires (-3,8%) et la « fabrication de ciment et d'autres matériaux de construction » (-17,1%).



En revanche, il a été atténué, essentiellement, par les activités de la « production et distribution d'électricité et de gaz » (+10,9%), les autres industries manufacturières (+3,5%) et la fabrication de produits pharmaceutiques (+62,6%).



En glissement annuel, note l’Ansd, l’activité du secteur a enregistré une légère hausse de 0,6% au mois d’avril, tirée, en grande partie, par la production de l'égrenage du coton (>100%), la « production et distribution d'électricité et de gaz » (+16,9%), la construction (+7,0%), les autres industries manufacturières (+12,2%), la fabrication de matériels de transport (+41,8%) et la fabrication de produits agro-alimentaires (+1,4%). Pour leur part, les activités extractives (-24,9%), la « production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile » (-41,0%), la « production de métallurgie et de fonderie et fabrication d'ouvrages en métaux » (-20,3%), le « travail du caoutchouc et du plastique » (-6,0%) et le « sciage et rabotage du bois » (-31,3%) ont reculé, sur la période.



Adou FAYE







Source : L’activité du secteur secondaire s’est contractée de 12,2% au mois d’avril 2024, en variation mensuelle. L’information est donnée par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Baisse-du-secteur-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook