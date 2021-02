Sénégal : Baisse du secteur secondaire au mois de Décembre 2020

Toutefois, souligne la Direction de la prévision et des études économiques dans sa dernière publication « Point mensuel de conjoncture -Janvier 2020 » , la fabrication de produits agroalimentaires (+11,8%), le « travail du caoutchouc et du plastique » (+33,6%), le « sciage et rabotage du bois » (+43%), la « fabrication de papier-carton et d’articles en papier ou carton » (+48,2%) et la « fabrication de ciment et d’autres matériaux de construction » (+8,9%) se sont bien comportés sur la période.



Sur une base annuelle, l’activité a enregistré une baisse de 6,6%, en liaison avec les contreperformances notées dans les activités extractives (-47,1%), la fabrication de produits agroalimentaires (-6,5%), la « fabrication de matériels de transport » (-55%), la « fabrication de produits chimiques de base » (-19,9%) et le « raffinage du pétrole et cokéfaction » (- 36,3%).



En revanche, note la Dpee, la « filature, tissage et ennoblissement textile » (+21,4%), le « travail du caoutchouc et du plastique » (+23,1%), la « production de métallurgie, fonderie, et fabrication d’ouvrages en métaux » (+45,6%) et la « production et distribution d’électricité et de gaz » (+7,1%) ont affiché de bons résultats sur la période.

Oumar Nourou

En décembre 2020, le secteur secondaire s'est replié de 4,7% en variation trimestrielle, essentiellement imputable aux activités extractives (-58,2%), à la « filature, tissage et ennoblissement textile » (-13,8%), à la fabrication de matériels de transport (-24,3%), à la « production et distribution d'électricité et de gaz » (-1,3%) et à la « fabrication de savons, détergents et produits d'entretien » (-18,9%).