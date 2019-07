Sénégal –Benin : Aliou Cissé s’attend à un match piège

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Juillet 2019 à 01:34 | | 0 commentaire(s)|

L’entraîneur des Lions du Sénégal Aliou Cissé dans sa conférence de presse, s’attend à un match piège. Et, d’après les béninois, la pression est beaucoup plus du côté du Sénégal. Puisqu’estiment-ils, l’équipe du Bénin est bien solide.



Sur l’introduction de la Var, Aliou Cissé est d’avis que cette initiative peut aider, tout comme, il peut ne pas être favorable. L’appréciation dépend. « Nous allons faire de notre mieux pour satisfaire les Sénégalais. On a su que le joueur de l’axe central de l’équipe du Bénin, important dans leur dispositif sera absent. Mais, l’entraîneur peut toujours avoir des éléments de rechange. Il faut juste, éviter de sous-estimer aucune équipe », a dit Aliou Cissé au micro de RFM.



Leral





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos