Sénégal - Bénin, cet après-midi: l’Algérien Moustapha Ghorbal au sifflet

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Juillet 2019 à 13:49 | | 0 commentaire(s)|

Moustapha Ghorbal, l’arbitre algérien a été retenu par la Commission de la désignation des arbitre de la Caf pour diriger le quart de finale devant opposer dans quelques heures, le Sénégal au Benin.



Selon Record, il sera assisté par son compatriote Mokrane Gourai et l’Egyptien Mahmoud Elregal, le quatrième arbitre étant l’Egyptien Guirahad Abugrisha.



C’est la seconde fois que Ghorbal va arbitrer un match des "Lions". Il était au siffler lors de la rencontre du 8e de finale Sénégal-Ouganda (1-0). L’arbitre algérien avait également dirigé deux matches au premier tour, Afrique du Sud-Côte d’ Ivoire (0-1) et RD Congo-Zimbabwe. A noter que la technique du VAR sera utilisée à partir de ce match.

