Sénégal-Bissau: Mbaye Niang ne viendra pas Mbaye Niang ne prendra pas part à la double confrontation Sénégal-Bissau, prévue les 28 et 31 mars, dans le cadre des 3e et 4e journées des qualifications de la Can-2021 prévue au Cameroun. C’est en tout ce qu’indique le quotidien sportif "Record", qui souligne que l’attaquant de Rennes a rejeté la convocation d’Aliou Cissé, évoquant une fatigue morale et physique. L’attaquant des "Lions" envoyé au coach, un Sms pour lui notifier sa décision. La Fédération sénégalaise de football (Fsf) a, pour sa part, demandé au coach des "Lions" de tourner la page Mbaye Niang, soulignant qu’il n’est pas question de sélectionner des joueurs qui ne seront pas prêts à mouiller le maillot national.

