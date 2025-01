Sénégal : Bonne tenue de l’activité du secteur secondaire au mois de novembre 2024

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Janvier 2025 à 15:09 | | 0 commentaire(s)|

La même source note que cette bonne tenue de l’activité est attribuable, principalement, à la production de l’égrenage de coton (>100%), à la fabrication de produits chimiques de base (+87,1%), aux activités extractives (+4,3%), à la fabrication de matériels de transport (+67,2%), à la construction (+2,4%) et à la « production de métallurgie et de fonderie ; fabrication d'ouvrages en métaux » (+23,5%).

Toutefois, des baisses ont été enregistrées, notamment, dans la « production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile » (-31,7%) et dans la « production et distribution d'électricité et de gaz » (-5,3%).



En variation glissante sur un an, l’activité du secondaire s’est, également, améliorée (+2,3%), en novembre 2024, à la faveur des performances notées dans la production de l’égrenage de coton (>100%), la fabrication de produits chimiques de base (+41,8%), la fabrication de produits agro-alimentaires (+5,0%), le « raffinage du pétrole et cokéfaction » (+41,2%), la « production de métallurgie et de fonderie ; fabrication d'ouvrages en métaux » (+43,1%) et le « travail du caoutchouc et du plastique » (+27,6%).



Par contre, indique la Dpee, des contreperformances ont été, en particulier, notées dans les activités extractives ( -13,3%), la « production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile » (-22,3%) et la construction (-8,3%).

Adou FAYE





Source : La Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) indique qu’en novembre 2024, l’activité du secteur secondaire s’est accrue de 4,3%, en variation mensuelle.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Bonne-tenue-de-l-a...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook