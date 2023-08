Sénégal : Bonne tenue de l’activité du secteur secondaire en mai 2023

Par ailleurs, note la Dpee, les activités du « sciage et rabotage du bois » (-57,9%), la fabrication de produits chimiques de base (-23,1%), la fabrication de matériels de transport (-3,7%) et le « travail du cuir et fabrication d'articles de voyage et de chaussures » (-90,0%) se sont contractés sur la période. En glissement annuel, l’activité du secteur secondaire a crû de 11,3%, à la faveur essentiellement de la construction (+26,5%), des autres industries manufacturières (+49,4%), des activités extractives (+15,2%) et du « raffinage du pétrole et cokéfaction » (>100%).



Toutefois, la même source pointe des contractions relevées dans la « production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile » (-19,4%), le « sciage et rabotage du bois » (-66,2%), la fabrication de matériels de transport (-18,9%), le « travail du caoutchouc et du plastique » (-10,9%) et la production de l'égrenage du coton (-45,8%).

Amadou Diop



Au mois de mai 2023, l’activité du secondaire a enregistré une croissance de 11,7% en rythme mensuel, tirée principalement par la construction (+27,7%), la fabrication de produits agro-alimentaires (+7,0%), les autres industries manufacturières (+29,9%), les activités extractives (+8,1%) et la « fabrication de ciment et d'autres matériaux de construction » (+21,2). L’information est contenue dans la dernière publication de la Direction de la planification et des études économiques(Dpee) « Point mensuel de conjoncture @Juillet 2023 ».Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Bonne-tenue-de-l-a...