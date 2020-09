Sénégal: Bounama Camille Sylla ou le Destin fabuleux d’un enfant débrouillard - Top 50 des personnalités les plus influentes de l’UEMOA

Né à Tamba (zone frontalière tampon à l’Est du Sénégal), la vie de ce garçon, cadet d’une fratrie de 8 enfants, tient sur un véritable fil d’Ariane. Presque, c’est l’histoire extraordinaire d’un jeune Sénégalais, un ex sans-papier aux Bords de la Seine, devenu, une icône. Au prix de la transpiration, d’une patience débonnaire et d’une intelligence calibrée. Son parcours est passionnant. Bounama SYLLA est le prototype des jeunes africains qui ont vite compris que la fibre d’intégration communautaire en France, pouvait être une belle recette. En cela, Camille en est un bon laboratoire.

Autodidacte, d’un abord facile, au goût raffiné et plein d’énergie, celui qu’on a fini de surnommer l’enfant ‘’béni’’ des banlieues, a été à l’origine de plusieurs initiatives et, a organisé plus de 20 projets en France.

Soutenu par des personnalités françaises de renom, dans ses initiatives dédiées à la jeunesse d’enfants immigrés africains, la pépite du Levallois Perret, voit grand. Il lance le célèbre projet Salon des Cultures urbaines, qui a fait pitch..



Homme de réseaux et jeune chef d’entreprise, Camille Sylla est le Directeur Général de SMART CITY AFRICA à Dakar qui emploie 200 personnes. C’est une société de gestion de stationnements, en partenariat avec des mairies et des communes de la ville de Dakar. Un projet qui arrive à point et change le visage d’une capitale engorgée, asphyxiée. SMART CITY AFRICA est une filiale du géant français des stationnements, PARKEON.

Sa mission à la tête de cette entreprise, est d’organiser les secteurs du stationnement et de réguler l’occupation de l’espace public au niveau de la capitale.



Dans les starting-blocks, un projet d’ouvrage intitulé «le Rêve français existe». Camille Bounama SYLLA profitera de ces prochaines feuilles pour donner des clés aux jeunes africains, pris dans l’étau du pessimisme de leur aventure française.

