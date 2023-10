Sénégal-Cameroun ce lundi : « Toute l’Afrique, et même le monde attend ce match… » Aliou Cissé, coach des Lions sudquotidien.sn En direction du duel des « Lions » de ce lundi 16 octobre, au stade Bollaert de Lens, Aliou Cissé a profité de sa conférence de presse d’avant match pour évoquer le tirage au sort de la Coupe d’Afrique qui a placé le Sénégal et le Cameroun dans la même poule. Pour le sélectionneur du Sénégal, cette donne n’aura aucune influence sur l’intérêt qui sera accordé à cette rencontre de préparation. : « Toute l’Afrique, et même le monde attend ce match… » signale Aliou Cissé, coach des Lions

«Qui aurait pu savoir qu’on aurait eu le Cameroun dans notre groupe ? On ne pouvait pas le savoir. Maintenant, ils sont dans notre groupe. Ce ne change rien à la saveur de ce match amical, ce match de préparation. On est en Octobre et d’octobre à janvier, il peut se passer beaucoup de chose. Demain (ce lundi), il y a ce match que toute l’Afrique attend… Parce que Sénégal-Cameroun, c’est le classique. C’est des matchs disputés et équilibrés », a-t-il déclaré.



« Nous jouons demain face à une équipe des meilleurs d’Afrique avec de grosses individualités. Toute l’Afrique attend ce match, même le monde entier. C’est un peu comme Brésil-Argentine ou France-Allemagne. Dans notre continent, on a Sénégal-Cameroun », ajoute-t-il. Au sortir d’une défaite contre l’Algérie (0-1) lors de la dernière trêve internationale, l’entraineur champion d’Afrique en titre attend une réaction et décrocher un résultat positif.



« Pour nous, il est important de réagir par rapport à la rencontre contre l’Algérie. Nous devons nous concentrer sur ce qu’on a fait de très bien pour espérer avoir le meilleur résultat possible », espère-t-il.



Quoi qu’il en soit, ce match amical revêt une importance pour les deux équipes, car il leur permettra de se préparer aussi bien pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui débute en novembre que pour la Coupe d’Afrique des Nations 2024.



Il s’agira, on le rappelle de la première rencontre de prestige entre le Sénégal et le Cameroun depuis leur affrontement en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations de 2017 au Gabon. Un match qui s’était conclu aux séances de tirs au but, remportées par le Cameroun sur le score de 5-4, après un match nul 0-0 à l’issue des prolongations.



